Olympique Lyon Başkanı Aulas, Juventus maçının muhtemel tarihini açıkladı

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, Juventus ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 7 Ağustos'ta oynanacağını ileri sürdü.

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, Juventus ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 7 Ağustos'ta oynanacağını ileri sürdü. Fransa'nın RTL radyosuna açıklama yapan Aulas, "Juventus'a karşı oynayacağımız maçın tarihi belli oldu. Torino'daki karşılaşma 7 Ağustos'ta seyircisiz oynanacak." ifadelerini kullandı. Olympique Lyon, ilk karşılaşmada ağırladığı İtalyan ekibini 1-0 mağlup etmişti. 17 Mart'ta oynanması planlanan rövanş maçı ise Juventus forması giyen Daniele Rugani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından ertlenmişti. UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının oynanacağını duyurmasına karşın, kesin tarihleri henüz açıklamadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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