Olympique Lyon - Juventus maçı öncesi koronavirüs endişesi: İtalyan taraftarlar gelmesin - Son Dakika
Son Dakika Dünya Olympique Lyon - Juventus maçı öncesi koronavirüs endişesi: İtalyan taraftarlar gelmesin - Son Dakika Dünya

Olympique Lyon - Juventus maçı öncesi koronavirüs endişesi: İtalyan taraftarlar gelmesin

6 saat önce

Fransa'nın Lyon kentine bağlı iki belediye, koronavirüs endişesiyle İtalyan taraftarların Olympique Lyon - Juventus maçı için kente girişinin yasaklanmasını istedi.

Olympique Lyon - Juventus maçı öncesi koronavirüs endişesi: İtalyan taraftarlar gelmesin, System.String[]

Fransa'nın Lyon kentine bağlı iki belediye, koronavirüs endişesiyle İtalyan taraftarların Olympique Lyon - Juventus maçı için kente girişinin yasaklanmasını istedi.


İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını henüz Torina kentine sıçramadı, ancak maç için Lyon'a gelecek Juventus taraftarları, Meyzieu ve Décines banliyölerinin belediye başkanlarını endişelendirdi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:33 
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