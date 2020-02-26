Son Dakika › Dünya › Olympique Lyon - Juventus maçı öncesi koronavirüs endişesi: İtalyan taraftarlar gelmesin - Son Dakika Dünya
Olympique Lyon - Juventus maçı öncesi koronavirüs endişesi: İtalyan taraftarlar gelmesin
6 saat önce
Fransa'nın Lyon kentine bağlı iki belediye, koronavirüs endişesiyle İtalyan taraftarların Olympique Lyon - Juventus maçı için kente girişinin yasaklanmasını istedi.
Fransa'nın Lyon kentine bağlı iki belediye, koronavirüs endişesiyle İtalyan taraftarların Olympique Lyon - Juventus maçı için kente girişinin yasaklanmasını istedi.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını henüz Torina kentine sıçramadı, ancak maç için Lyon'a gelecek Juventus taraftarları, Meyzieu ve Décines banliyölerinin belediye başkanlarını endişelendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:33
Son Dakika Lyon, evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı İngiltere'de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı