Olympique Lyon sezona galibiyetle başladı
1 saat önce
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olympique Lyon, sezonun açılış maçında Monaco'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:44 Kaynak: AA
Birinci Futbol
Ligi'nde (Ligue 1) Olympique Lyon
, sezonun açılış maçında Monaco'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Olympique Lyon, karşılaşmanın ilk yarısını 5. dakikada Moussa Dembele
ve 36. dakikada Memphis
Depay'in golleriyle 2-0 önde kapadı.
80. dakikada Lucas Tousart ile farkı artıran konuk ekip, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas
, maçın 30. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Adı Galatasaray
ile anılan Monacolu futbolcu Radamel Falcao
, cezası nedeniyle bu mücadelede kadroda yer almadı.
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