Olympique Marseille'deki Aile Bağı

1989-1991 yılları arasında Olympique Marseille forması giyen Bruno Germain, oynadığı dönemde takımı için önemli bir rol üstlenmiş, OM'la geçirdiği üç sezonda da Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı. Germain, üç sene daha Fransa'da başka takımlarda top koşturdu, ancak emekli olmadan önce son bir kez daha Olympique Marseille forması giydi. Emekliliğinden tam 22 sene sonra futbolcu oğlu Valère Germain de OM'a imza attı. Marsilya ekibindeki aile bağı yıllar sonra devam etmekte..