Son Dakika Haberleri: Olympique Marseille'deki Aile Bağı
Son Dakika Spor Olympique Marseille'deki Aile Bağı

Olympique Marseille'deki Aile Bağı

27 dakika önce

1989-1991 yılları arasında Olympique Marseille forması giyen Bruno Germain, oynadığı dönemde takımı için önemli bir rol üstlenmiş, OM'la geçirdiği üç sezonda da Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı. Germain, üç sene daha Fransa'da başka takımlarda top koşturdu, ancak emekli olmadan önce son bir kez daha Olympique Marseille forması giydi. Emekliliğinden tam 22 sene sonra futbolcu oğlu Valère Germain de OM'a imza attı. Marsilya ekibindeki aile bağı yıllar sonra devam etmekte..

1989-1991 yılları arasında Olympique Marseille forması giyen Bruno Germain, oynadığı dönemde takımı için önemli bir rol üstlenmiş, OM'la geçirdiği üç sezonda da Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı. Germain, üç sene daha Fransa'da başka takımlarda top koşturdu, ancak emekli olmadan önce son bir kez daha Olympique Marseille forması giydi. Emekliliğinden tam 22 sene sonra futbolcu oğlu Valère Germain de OM'a imza attı. Marsilya ekibindeki aile bağı yıllar sonra devam etmekte..

Olympique Marseille'deki Aile Bağı

Marsilya, Fransa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı ile yola devam edeceğiz
Noah Hutchinson, Galatasaraylı futbolcuları ipe dizdi Al Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak konuştu: 2 aydır para alamıyorduk Televizyon programında aradığı karısını, yakarak öldürdüğü ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 14:07:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Olympique Marseille'deki Aile Bağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]