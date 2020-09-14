Olympique Marsilya, Neymar'ın ırkçılıkla suçladığı Gonzalez'e sahip çıktı

Fransız ekibi Olympique Marsilya, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Neymar tarafından ırkçılıkla suçlanan İspanyol futbolcusu Alvaro Gonzalez'e sahip çıktı.

Fransız ekibi Olympique Marsilya, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Neymar tarafından ırkçılıkla suçlanan İspanyol futbolcusu Alvaro Gonzalez'e sahip çıktı. Olympique Marsilya'dan yapılan açıklamada, kulübün ırkçılık karşıtlığının sembolü olduğu savunularak, "Alvaro Gonzalez, takım arkadaşlarının da onayladığı üzere, kulübe katıldığından beri günlük davranışlarıyla ırkçı olmadığını göstermiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Gonzalez'in telefon numarasının sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterilerek, İspanyol futbolcunun ölüm tehditleri aldığı belirtildi. Neymar ve Gonzalez arasında yaşanan olaya ilişkin yapılacak soruşturmaya her türlü desteğin verileceği kaydedildi. PSG'nin Olympique Marsilya ile oynadığı lig maçında Alvaro Gonzalez'e yönelik hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Neymar, Gonzalez'in ırkçı ifadeler kullandığını iddia etmişti.

Son Dakika

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek

Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti

Bahçeli, televizyonda korona yorumu yapan doktorlara sert çıktı: Şu yarım aydınlara bakınız

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi

Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu