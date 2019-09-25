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Olympos sahilinde jardarma ve zabıta denetimi

1 saat önce

Jandarma, Kumluca ve Kemer Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından Olympos Sahilinde denetim yapıldıEkipler, Olympos Sahilinde, sağlıksız açık ortamda gıda satışı, haksız rekabet sonucu kazanç elde etmek amacıyla izinsiz deniz malzemeleri satanlar için ortak denetim gerçekleştiri.

Olympos sahilinde jardarma ve zabıta denetimi, System.String[]

Jandarma, Kumluca ve Kemer Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından Olympos Sahilinde denetim yapıldı


Ekipler, Olympos Sahilinde, sağlıksız açık ortamda gıda satışı, haksız rekabet sonucu kazanç elde etmek amacıyla izinsiz deniz malzemeleri satanlar için ortak denetim gerçekleştiri. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde zabıta ekipleri, plajı ve plaj kenarındaki ormanlık alanı ürünlerin saklanabileceği ihtimali üzerine didik didik aradı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca Belediye başkanı Mustafa Köleoğlu; "Ülkemizin iç bölgelerinde ısınmaya ihtiyaç duyulduğu bugünlerde Olympos Sahilimizde halkımız yoğun bir şekilde denize giriyor. Olympos Sahilimize gelen misafirlerimizin daha rahat ve huzurlu bir şekilde denize girebilmesi için denetimlerimize devam ediyoruz. Sağlıksız açık ortamda gıda satışı, haksız rekabet sonucu kazanç elde etmek amacıyla izinsiz deniz malzemeleri satanlar için denetimler yapıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kemer Belediyesi, Jandarma, Kumluca, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
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