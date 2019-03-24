Son Dakika Haberleri: Olympos'ta Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

Olympos'ta Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi Olympos mevkisinde çıkan orman yanını büyümeden söndürüldü.

Olympos'ta Çıkan Orman Yangını Söndürüldü, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi Olympos mevkisinde çıkan orman yanını büyümeden söndürüldü.

Saat 13.30 sıralarında Olympos girişindeki ormanlık bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının enerji nakil hattının geçtiği yerden çıktığı iddia edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:29 Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Yazır, Kumluca, Antalya, 3. Sayfa
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