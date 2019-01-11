Oman Air Uçağı İstanbul'a Zorunlu İniş Yaptı

Umman'ın ulusal hava yolu şirketi Oman Air'in Maskat-Manchester seferini yapan tarifeli uçağı, kokpit camının çatlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Umman'ın ulusal hava yolu şirketi Oman Air'in Maskat-Manchester seferini yapan tarifeli uçağı, kokpit camının çatlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.



Umman'ın başkenti Maskat'tan İngiltere'nin Manchester kentine dün 124 yolcusuyla hareket eden tarifeli uçağın kokpit camı, Türk hava sahasında çatladı.



Kaptan pilot, tedbir amaçlı İstanbul'a zorunlu iniş istedi.



Atatürk Havalimanı'na saat 23.00'te sorunsuz inen uçaktaki yolcular, otellere yerleştirildi.



Kalan yolcular terminalde bekliyor



Sabah saatlerinde 70 yolcu başka hava yolu şirketinin uçaklarıyla Manchester'a gönderilirken kalan yolcuların da terminaldeki bekleyişi sürüyor. Bu yolcuların da gün içinde İngiltere'ye gönderileceği öğrenildi.



Atatürk Havalimanı'nda kalan yolculardan bazıları uzun süre beklemek istemedikleri gerekçesiyle zaman zaman hava yolu şirketi yetkilileriyle tartıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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