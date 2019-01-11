Oman Air Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Oman Air'in Maskat- Manchester
seferini yapan tarifeli uçağı kokpit camının çatlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı
'na zorunlu iniş yaptı.
Dün, Umman'ın başkenti Maskat'tan İngiltere
'nin Manchester kentine 124 yolcusuyla hareket eden tarifeli uçağının kokpit camı Türk hava sahasında çatladı.
Kaptan pilot, tedbir amaçlı olarak İstanbul
'a zorunlu iniş istedi.
Atatürk Havalimanı'na saat 23.00'te sorunsuz inen uçaktaki yolcular, otellere yerleştirildi.
Kalan yolcular terminalde bekliyor Sabah
saatlerinde 70 yolcu başka havayolu şirketinin uçaklarıyla Mancherster'a yollanırken kalan yolcuların gün içinde İngiltere'ye gönderileceği öğrenildi.
Atatürk Havalimanı'nda kalan yolculardan bazıları uzun süre beklemek istemedikleri gerekçesiyle havayolu şirketi yetkilileriyle tartıştı. Yolcuların havalimanındaki bekleyişleri sürüyor.