Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı
28 yaşındaki Norveçli sağ bek, "Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı.
28 yaşındaki Norveçli sağ bek, " Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.
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8.08.2020 21:16:50. #1.12#
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