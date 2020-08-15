Omar Elabdellaoui, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Brezilyalı sağ bek Mariano'nun takımdan ayrılmasının ardından o bölgeyi Omar Elabdellaoui ile dolduracak. Norveçli futbolcu, Yunanistan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcu ile görüşmelere başladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 28 yaşındaki sağ bek bugün İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yapan Omar Elabdellaoui, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

(İHA)