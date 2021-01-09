Omar Elabdellaoui unutulmadı
09.01.2021 21:04
Galatasaray ile Gençlerbirliği maçında Younes Belhanda'nın golünden sonra Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui unutulmadı.
Galatasaray ile Gençlerbirliği maçında Younes Belhanda'nın golünden sonra Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui unutulmadı. Teknik Direktör Fatih Terim ile Belhanda, Omar'ın 3 numaralı formasını göstererek destek oldu.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanan mücadelede yılbaşı gecesi talihiz bir kaza geçiren ve hastanede tedavi gören Omar Elabdellaoui unutulmadı. Younes Belhanda'nın 30. dakikada attığı golden sonra Omar'a destek olmak için Norveçli futbolcunun 3 numaralı forması gösterildi.
Faslı futbolcu daha sonra Fatih Terim'in yanına giderek Omar'ın formasını verdi. Terim de kameralara formayı gösterdi. - İSTANBUL
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