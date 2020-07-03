"Omar ve Biz" ABD'de jüri özel ödülü aldı - Son Dakika

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz", Los Angeles'ta düzenlenen SEEfest'te "Jüri Özel Ödülü" aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortaklığında çekilen 2019 yapımı film, ABD'nin Los Angeles şehrinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Güney Doğu Avrupa Film Festivali'nde (SEEfest) Jüri Özel Ödülü'ne (Honorable Mention) layık görüldü.

Aile içi ilişkiler, yalnızlık ve ön yargıları konu eden güncel hikayesini, evrensel sorular ve politik alt metniyle anlatan film, festival kapsamında 16 Temmuz-15 Ağustos arasında online olarak gösterilecek ve seyirci ödülü için de yarışacak.

Görüntü yönetmenliğini Aydın Sarıoğlu'nun yaptığı filmde, Cem Bender, Taj Sher Yakub, Menderes Samancılar, Hala Alsayasneh, Uygar Tamer, Ushan Çakır, N'Sele Celia Sophie, Timur Ölkebaş, Ali Emrah Doğan, Volkan Girgin, Sedef Girgin ve Savaş Sezer rol alıyor.

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli asker İsmet ile hayatını kurtaran iki göçmeni misafir etmeye başlayan komşusu Sabri'nin hikayesini konu alan yapımda, İsmet'in başından geçenler ve ön yargılarıyla yüzleşmesi anlatılıyor.