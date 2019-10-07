"OMAR VE BİZ" 'ANTALYA Altın Portakal'da Yarışacak

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda jüri önüne çıkacak filmler arasında yer alacak "OMAR VE BİZ"; Türkiye | Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet (Cem Bender)'in komşusu Sabri (Menderes Samancılar)'nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hikâyeyi anlatıyor.

26 Ekim 1 Kasım tarihler arasında gerçekleşecek ve başkanlığını yönetmen Zeki Demirkubuz'un yapacağı festivalde Türkiye'de ilk kez seyirci önüne çıkacak olan OMAR VE BİZ, Türkiye | Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet (Cem Bender)'in komşusu Sabri (Menderes Samancılar)'nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hikâyeyi anlatıyor.