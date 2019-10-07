Son Dakika Haberleri: "OMAR VE BİZ" 'ANTALYA Altın Portakal'da Yarışacak
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"OMAR VE BİZ" 'ANTALYA Altın Portakal'da Yarışacak

58 dakika önce

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz" Türkiye'deki ilk gösterimini 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Ulusal Uzun Metraj Yarışması"nda yapacak…

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda jüri önüne çıkacak filmler arasında yer alacak "OMAR VE BİZ"; Türkiye | Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet (Cem Bender)'in komşusu Sabri (Menderes Samancılar)'nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hikâyeyi anlatıyor.

26 Ekim 1 Kasım tarihler arasında gerçekleşecek ve başkanlığını yönetmen Zeki Demirkubuz'un yapacağı festivalde Türkiye'de ilk kez seyirci önüne çıkacak olan OMAR VE BİZ, Türkiye | Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet (Cem Bender)'in komşusu Sabri (Menderes Samancılar)'nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hikâyeyi anlatıyor.

Film Festivali, Türkiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:52 Kaynak: Bültenler
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