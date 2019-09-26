Son Dakika Haberleri: "Omar ve Biz" dünya prömiyeri yapıyor
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"Omar ve Biz" dünya prömiyeri yapıyor

1 saat önce

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz" filmi dünya prömiyerini Varşova Film Festivali'nde yapacak.

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz" filmi dünya prömiyerini Varşova Film Festivali'nde yapacak.

Bu yıl 11-20 Ekim'de 35'incisi düzenlenecek Varşova Film Festivali'nde, "En İyi Film Ödülü" için yarışacak olan "Omar ve Biz", Türkiye- Yunanistan sınırında yaşayan emekli bir komutanın hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmesiyle başlayan derin çatışmalı hikayeyi anlatıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve TRT ortaklığıyla çekilen filmin oyuncu kadrosunda Cem Bender, Menderes Samancılar ve Uygar Tamer yer alıyor.

Ödüllü senarist ve yönetmen Mehmet Bahadır Er'in aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği filmin ana karakterleri Omar ve Mariye'yi oynayan Taj Sher Yakub ve Hala Alsayasneh, Türkiye'de geçici göçmen olarak yaşayan Suriyeli iki oyuncu tarafından canlandırılıyor.

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Aydın Sarıoğlu üstleniyor.

Mehmet Bahadır Er, Film Festivali, Varşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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