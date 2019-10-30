Omar ve Biz Filmi

İsmet, Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşayan, kısa bir süre önce emekli olan bir komutandır. Aynı apartmanda yaşayan komşusu Sabri ise ölümden dönmüş, kendisine yardımcı olan iki göçmen sayesinde hayatı kurtulmuştur. Bu olayın ardından Sabri iki göçmeni evinde misafir etmeye karar verir. Ancak İsmet bu durumdan pek memnun değildir. İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan İsmet, bu süreçte kendisini önyargılarıyla yüzleşmesini sağlayacak olayların içinde bulur.

Yönetmen: Mehmet Bahadır Er, Maryna Er Gorbach

Senaryo: Mehmet Bahadır Er

Oyuncular: Hala Alsayasneh, Cem Bender, Emrah Doğan, Volkan Girgin, Menderes Samancılar, Uygar Tamer, Taj Sher Yakub, Ushan Çakır, Timur Ölkebaş

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Omar ve Biz

Yapımcı Firma: Protim Video Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 104 dk.

Dağıtıcı Firma: Protim Video Production

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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