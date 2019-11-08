Omar ve Biz'in festival yolculuğu

Almanya'da başlayan 29'uncu Cottbus Festivali'ne katılan film, 8- 15 Kasım'da da Hindistan'da gerçekleştirilecek 25. Kolkata Film Festivali'nin Uluslararası Ana Yarışma bölümünde yer alacak.



Omar ve Biz ayrıca 14- 24 Kasım'da Almanya'da yapılacak 68. Manheim- Heidelberg Film Festivali ile 16- 24 Kasım'da Fas'ta düzenlenecek olan 24. Rabat Film Festivali'ne de katılacak.