Omar ve Biz'in festival yolculuğu
7 saat önce
Almanya'da başlayan 29'uncu Cottbus Festivali'ne katılan film, 8- 15 Kasım'da da Hindistan'da gerçekleştirilecek 25. Kolkata Film Festivali'nin Uluslararası Ana Yarışma bölümünde yer alacak.
Almanya'da başlayan 29'uncu Cottbus Festivali'ne katılan film, 8- 15 Kasım'da da Hindistan'da gerçekleştirilecek 25. Kolkata Film Festivali'nin Uluslararası Ana Yarışma bölümünde yer alacak.
Omar ve Biz ayrıca 14- 24 Kasım'da Almanya'da yapılacak 68. Manheim- Heidelberg Film Festivali ile 16- 24 Kasım'da Fas'ta düzenlenecek olan 24. Rabat Film Festivali'ne de katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:10
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