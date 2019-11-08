Son Dakika Haberleri: Omar ve Biz'in festival yolculuğu
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Omar ve Biz'in festival yolculuğu

7 saat önce

Almanya'da başlayan 29'uncu Cottbus Festivali'ne katılan film, 8- 15 Kasım'da da Hindistan'da gerçekleştirilecek 25. Kolkata Film Festivali'nin Uluslararası Ana Yarışma bölümünde yer alacak.

Omar ve Biz'in festival yolculuğu, System.String[]

Almanya'da başlayan 29'uncu Cottbus Festivali'ne katılan film, 8- 15 Kasım'da da Hindistan'da gerçekleştirilecek 25. Kolkata Film Festivali'nin Uluslararası Ana Yarışma bölümünde yer alacak.


Omar ve Biz ayrıca 14- 24 Kasım'da Almanya'da yapılacak 68. Manheim- Heidelberg Film Festivali ile 16- 24 Kasım'da Fas'ta düzenlenecek olan 24. Rabat Film Festivali'ne de katılacak.

Film Festivali, Hindistan, Almanya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:10 
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