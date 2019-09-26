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Omar ve Biz" Varşova Film Festivali'nde

44 dakika önce

Yönetmenliğini başarılı çift Maryna Er Gorbach ve Mehmet BahadırEr'in yaptığı "Omar ve Biz" filmi festival yolculuğuna dünyanın en prestijli festivallerinden Varşova Film Festivali ile başlıyor.

Omar ve Biz

Ödüllü senarist ve yönetmen Mehmet Bahadır Er 'in aynı zamandayapımcılığını yaptığı "Omar ve Biz" dünya prömiyerini 11-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 35. Varşova Film Festivali'nin ana yarışmasında yapacak.

FIAPF tarafından dünyanın en seçkin on beş uluslararası festivalinden biri olarak belirlenen Varşova Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü için yarışacak olan OMAR VE BİZ, Türkiye | Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet (Cem Bender)'in komşusu Sabri (Menderes Samancılar)'nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hikâyeyi anlatıyor.

"Omar ve Biz" filmini izleyenler, oğlu Kemal'in (Ushan Çakır) kendisinden kaçarak Amerika'ya yerleşen ve uzun yıllar sınır görevi yaptıktan sonra yeni emekli olmuş bir askerin iki göçmenle komşu olmak zorunda kalması ile kendisini beklemediği olaylar içinde bulmasını takip ederken İsmet'in yaşadığı insani tecrübe ile politik bakış açısı, önyargılarıyla yüzleşmesi yolculuğuna tanık olacaklar.

Filmin ana karakterleri Omar ve Mariye'yi oynayan Taj Sher Yakub ve Hala Alsayasneh Türkiye'de geçici göçmen olarak yaşayan Suriye'li iki göçmen oyuncu tarafından canlandırılıyor. "Omar ve Biz", Kültür Bakanlığı destekli ve TRT ortaklığı ile çekildi.

Film Festivali, Varşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:42 Kaynak: Bültenler
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