Ombudsman Malkoç'dan Fransa, Almanya ve AB ombudsmanlarına İslam düşmanlığına karşı mücadele çağrısı - Son Dakika

Ombudsman Malkoç'dan Fransa, Almanya ve AB ombudsmanlarına İslam düşmanlığına karşı mücadele çağrısı

06.11.2020 10:05
Ombudsman Malkoç'dan Fransa, Almanya ve AB ombudsmanlarına İslam düşmanlığına karşı mücadele çağrısı, System.String[]

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Fransa Ombudsmanı Claire Hédonn, Almanya Federal Parlamento Dilekçe Komisyonu Başkanı Marian Wendt ve Avrupa Ombudsmanı Emily O'Reilly'ye mektup yazarak İslam düşmanlığına karşı mücadeleye davet etti.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Fransa Ombudsmanı Claire Hédonn, Almanya Federal Parlamento Dilekçe Komisyonu Başkanı Marian Wendt ve Avrupa Ombudsmanı Emily O'Reilly'ye mektup yazarak İslam düşmanlığına karşı mücadeleye davet etti.

Başdenetçi Malkoç, ombudsmanlara yazdığı mektupta Covid-19 salgını sürecinde bütün dünya ülkelerinin birlik ve beraberlik içinde olması gerekirken İslam ve yabancı düşmanlığının evrensel bir sorun haline gelmesinin üzücü olduğunu belirtti. Malkoç, son zamanlarda Müslümanlara yönelik yapılan, Türk halkını derinden üzen çok sayıda şikayet başvurusu alınan rahatsız edici gelişmelere dikkat çekmek için yazdığını belirttiği mektupta, "Fransa'da daha önce yayımlanan ve Müslüman dünyasını derinden üzen Hz. Peygamber'e dair çirkin karikatürlerin tekrar gündeme getirilmesi sonucu oluşan olaylarla ilgilidir. Öncelikle öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesini tüm içtenliğimle kınıyor ve ailesine ve Fransa halkına taziyelerimi iletiyorum. Katil, hangi millete veya dine mensup olursa olsun katildir. Bu cinayetin İslam'la ve Müslümanlarla hiçbir ilgisinin olmadığının bilinmesi önemlidir" dedi.

"Devletler din üzerinde düzenleme yapma hakkına sahip değildir"

Aşırılıklarla mücadelenin öç alır gibi Müslümanları inciten hareketlere dönüşmesinin tehlikesinden bahseden Şeref Malkoç, "Bu hakaretlerin ifade özgürlüğü adı altında savunulmasının kabul edilmesi mümkün değildir. Bir topluma veya inanç mensuplarına acı veren şeylere karşı duyarlı olunması gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca Fransa'da son günlerde üst düzey Devlet yöneticileri tarafından gündeme getirilen İslam Dinini yapılandırmaya yönelik çalışmalar da oldukça sıkıntılıdır. İslam dini inanç ve hukuk düzeni olan bir dindir. Fransa hükümetinin katı bir laiklik anlayışı içerisinde resen yeni bir İslam oluşturma çabaları sadece teröristlerin ekmeğine yağ sürecektir. Devleti yönetenler ülkelerindeki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal düzenleme yapabilirler ancak bir kısım vatandaşlarının dinleri üzerinde düzenleme yapma hakları olmadığı kanaatindeyiz. Bu aynı zamanda din ve vicdan özgürlüğüne de aykırı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sizi Avrupa geneline yayılmış ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadeleye ve evrensel değerleri savunmaya davet ediyorum"

Aşırılıkla mücadelenin yanında ayrımcılık, ırkçılık ve İslam düşmanlığı konusunda da ülkelerin ve kurumların gerekli önlemleri almasını isteyen Malkoç, Türkiye Ombudsmanlığının her konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Başdenetçi Malkoç mektubunu, "İnsan hakları savunucuları olarak biz ombudsmanlar, demokrasinin ilke ve eylemlerine aykırı olan, dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; dil, din, ırk ayrımı gözetmeden, yaşanan bu tür insan hakları ihlallerine karşı mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmeliyiz. Dini toplumlar arasındaki hoşgörüyü baltalayan bu kışkırtıcı eylemlerin tüm dünyada yüz milyonlarca Müslüman'ı rahatsız ettiğini vurgulamak ve bu eylemlerin demokrasinin ilke ve değerlerine aykırı olduğunun altını çizmek istiyorum" sözleri ile bitirdi. - ANKARA

Ombudsman, Almanya, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ombudsman Malkoç'dan Fransa, Almanya ve AB ombudsmanlarına İslam düşmanlığına karşı mücadele çağrısı - Son Dakika


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