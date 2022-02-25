"Ombudsman Tekirdağlılarla Buluşuyor" toplantısı - Son Dakika
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"Ombudsman Tekirdağlılarla Buluşuyor" toplantısı

25.02.2022 18:04
"Ombudsman Tekirdağlılarla Buluşuyor" toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kamu kurumları ve vatandaşlar arasında arabuluculuk yaptığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kamu kurumları ve vatandaşlar arasında arabuluculuk yaptığını söyledi.

Şentop, "Ombudsman Tekirdağlılarla Buluşuyor" toplantısında, sulhun her zaman hayırlı olduğunu ve adaletin önemli olduğuna kaydetti.

"Anadolu ve Rumeli'nin kültürünü, o irfan dünyasını kendi hayatlarımızda yaşatmamızı ihya etmemiz lazım. Bunlar içerisinde en önemli kavramlardan biri adalet. Onu kurmamız, inşa etmemiz, kendi hayatlarımızda ve toplum hayatımızda tutmamız lazım." diyen Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumunun tanınırlığının artmasının ve insanlar arasındaki çözülmeyen süreçler yerine sulhu esas alan ve sorunların daha kısa zamanda pratik şekilde çözülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da Türkiye'nin en genç, en dinamik kurumu olan Kamu Denetçiliği Kurumunun sorun çözen hak arama yollarından biri olduğunun altını çizdi.

Son 15 yılda Türkiye'de temel hak ve özgürlükler konusunda ciddi anayasal ve yasal değişiklikler yapıldığını ifade eden Malkoç, "Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi kapsamında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı tanındı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin öncülüğünde Türkiye'de kamu hizmetleri çeşitlenirken, kalitesi arttı. Bunlardan birisi de Kamu Denetçiliği Kurumu" değerlendirmesini yaptı.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun görevinin halkın aldığı, sağlık, eğitim, ulaşım ve benzeri konulardaki hizmetlerde aksaklık, noksanlık, sıkıntı veya hukuki yönden bir engel varsa mahkemeye gitmeden önce mahkemesiz çözüm yolu geliştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da toplantıda konuşma yaptı.

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Kamu Denetçiliği Kurumu, Ombudsman, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ombudsman Tekirdağlılarla Buluşuyor' toplantısı - Son Dakika


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