Son Dakika Haberleri: Ombudsmana başvuran çocuk okulunun önüne yaya geçidi yaptırdı
Son Dakika Güncel Ombudsmana başvuran çocuk okulunun önüne yaya geçidi yaptırdı

Ombudsmana başvuran çocuk okulunun önüne yaya geçidi yaptırdı

54 dakika önce

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuran çocuk sayesinde öğrenciler yaya geçidine kavuştular.

Ombudsmana başvuran çocuk okulunun önüne yaya geçidi yaptırdı, System.String[]

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuran çocuk sayesinde öğrenciler yaya geçidine kavuştular.


Ankara Keçiören'den KDK'ya başvuran bir çocuk, okullarının önünde sık sık trafik kazası olduğunu belirterek, yolcu almak için ters yöne giren bir dolmuşun da arkadaşlarından birine çarptığını ifade etti. Arkadaşı gibi kaza geçirmek istemediğini söyleyen çocuk, KDK'nın çocuk sayfasından; ilgili tedbirlerin alınması için başvurusunu yaptı.


Okulunun önüne yaya geçidi yapılması için başvuruda bulunan çocuğun talebi KDK'yı harekete geçirdi. Belediye yetkilileri ve emniyetle irtibat kuran KDK uzmanları önce mevzu bahis okulun önünde keşif yapılmasını sağladı. Belediye görevlileri KDK'nın girişimiyle yerinde yaptıkları incelemede bölgede kısa zaman önce sinyalizasyon çalışmalarının yapıldığını rapor ettiler. Yapılan incelemelerin ardından trafikte çocukların can güvenliğini sağlamak için ayrıca mevcut yaya yolu belirginleştirildi ve gerekli önlemler alındı.


Çocukların eğitim haklarına erişiminde güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan girişimler KDK'nın rehberliği, idarenin de yapıcı yaklaşımıyla dostane şekilde çözüldü. Söz konusu okulda eğitimine devam eden öğrenciler; hem trafik ışığı hem de yaya yolu vasıtasıyla okullarına güvenle gelip gitmeye başladı. - ANKARA

Keçiören, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
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