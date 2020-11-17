Ombudsmandan diyabetli çocuk için evde bakım aylığı kararı - Son Dakika

Ombudsmandan diyabetli çocuk için evde bakım aylığı kararı

17.11.2020 12:16
Ombudsmandan diyabetli çocuk için evde bakım aylığı kararı, System.String[]

Şırnak'ta yaşayan üç çocuklu bir ailenin dokuz yaşındaki kızları KDK'ya başvurarak yardım istedi.

Şırnak'ta yaşayan üç çocuklu bir ailenin dokuz yaşındaki kızları KDK'ya başvurarak yardım istedi.

Şırnak'ta yaşayan üç çocuklu bir ailenin dokuz yaşındaki kız çocuğu, tip -1 diyabet hastası olduğunu, günde sekiz kere parmağına iğne batırarak şekerini ölçtüğünü, yine günde üç defa homolog iğnesi ve akşam yatarken de antus iğnesi olduğunu ve ÇÖZGER raporu olduğunu ifade etti. Küçük çocuk babasının asgari ücretle çalıştığını, iki küçük kardeşi olduğunu, ailesinin tedavi ve bakım masrafları nedeniyle zorluklar yaşadığını belirterek evde bakım hizmetinden yararlanmak istediğini söyledi.

Başvuruda bulunan küçük kız, daha önce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne isteğini ilettiğini ancak dilekçesinin "kendi ihtiyaçlarını giderebilir" gerekçesiyle kabul edilmediğini belirtti. Günde dört kez annesinin iğne yaptığı, sekiz kez kan değerinin ölçüldüğü dokuz yaşında bir çocuk olarak destek beklediğini belirten küçük vatandaşın başvurusunu alan Kamu Denetçiliği Kurumu konuyla ilgili geniş ve ayrıntılı bir inceleme yaptı.

KDK: "Ağır engelli bir çocuk ailenin yardımına muhtaçtır"

KDK araştırma sürecinde idareyle konuyu görüşmenin yanında kurumun sosyal destek uzmanı da aileyle irtibata geçerek durum hakkında bir rapor yazdı. Elde edilen belge ve bilgilerin ışığında ÇÖZGER raporunda "özel koşul gereksinimli" ve "ağır engelli" olduğu belirtilen dokuz yaşındaki küçük kıza, idare tarafından, bakıma muhtaç olmadığı gerekçesiyle evde bakım hizmeti verilmemesinin adil olmadığına karar verildi.

Ombudsman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verdiği tavsiye kararında engelli çocuğun mevcut hastalığı sebebiyle her gün parmaktan, koldan ve kalçadan rutin şekilde birden fazla sayıda iğne olması gerektiği hususları birlikte nazara alındığında; çocuğun, vücudunun sayılan tüm bölgelerine günlük yapılması gereken enjeksiyonları tek başına yapmasının beklenemeyeceğinin altı çizildi. Ağır engelli çocuğun ailesine "bakıma muhtaçlık kriterini taşımadığı" gerekçesiyle evde bakım hizmeti ücretinin ödenmemesi şeklinde verilen idari kararlarda hukuk ve hakkaniyete uyarlık görülmediği için evde bakım hizmeti ücretinden faydalandırılması için gerekli idari işlemlerin yerine getirilmesi yönünde Bakanlığa tavsiye kararı verildi. - ANKARA

Kamu Denetçiliği Kurumu, Şeker Hastalığı, Şırnak, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ombudsmandan diyabetli çocuk için evde bakım aylığı kararı - Son Dakika


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