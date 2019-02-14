Son Dakika Haberleri: Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını Çalıştayı

Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını Çalıştayı

1 saat önce

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), resen harekete geçme ve inceleme yetkisi verilebilmesi konusunun konuşulması gerektiğini söyledi.

Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını Çalıştayı, System.String[]
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), resen harekete geçme ve inceleme yetkisi verilebilmesi konusunun konuşulması gerektiğini söyledi.

TBMM'de düzenlenen "6. Yılında Kamu Denetçiliği Kurumunun Dünü, Bugünü ve
Yarını Sempozyumu"nun açılışında konuşan Erhürman, Ankara'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Erhürman, 13 yılını geçirdiği, ikinci vatanı olarak bildiği Ankara'da, hukuk camiasıyla, meslektaşlarıyla birlikte olmaktan ve çok uzun yıllar üzerinde çalıştığı, taslaklar hazırlanmasında katkıda bulunduğu ombudsmanlığın 6. yılına başarıyla ulaşmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ombudsmanlığın 1970'lerden itibaren tartışılmaya başlandığını anımsatan Erhürman, ombudsmanlığın kurulmasında belli bir aşamaya gelindiğinde, iki konuda tedirginlik, endişe uyandığını söyledi. Erhürman, "Nasıl olacak da bu kurum hukuk devletinin gelişmesine, iyi yönetim ilkelerine katkıda bulunacak?" sorusunun akademik çevrelerde tartışıldığına işaret ederek, "Hele de idari yargının kararlarının bile tam da arzu edildiği kadar uygulanmadığı dikkate alındığında bu nasıl olacak tartışması yapılıyordu. İkinci tedirginlik konusu ise idari yargıya alternatif gelip gelmediğiydi." dedi.

Bunların ikisinin de doğru olmadığını dile getiren Erhürman, ombudsmanın kararlarının hukuken bağlayıcı olmamasının, etkili olmayacağı anlamına gelmediğine dikkati çekti.

Erhürman, KDK'nin 6. yılının sonunda, tavsiye kararlarına idarenin uyma oranının yüzde 70 olduğunu ifade ederek, bunun çok ciddi bir oran ve KDK'nin ülkede ne kadar etkili olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti idaresinin, ombudsmanı, hukuk devleti yolunda iş birliği yapacağı partner olarak kabul ettiğini belirtti.

Son yıllarda KDK'ye yapılan başvurulardaki artışa işaret eden Erhürman, ombusmanlığın, idarenin güvendiği bir partner olmazsa kararlarının da uygulanamayacağını vurguladı. Erhürman, vatandaşların, "Ombudsman, benim hak ararken başvuracağım önemli, etkili mekanizmadır" diye kabul etmeye başladığını dile getirerek, bu noktaya gelinmesinde ombudsmanın il il gezip kendisini anlatmasının, üniversitelerde ombudsmanlık kulüpleri kurulmasının önemli katkısı bulunduğunu anlattı.

Erhürman, ombudsmanın eğitici, önleyici, gücü arttıkça düzeltici bir kurum olduğunu, hukuka aykırı bazı idari işlemlerin geri alınmasını sağladığını söyledi. Erhürman, ombudsmanın hızlı şekilde, dostane çözüm bularak idari yargının yükünü de önemli ölçüde azaltma işlevi üstleneceğinin altını çizdi.

KKTC Başbakanı Erhürman, şunları kaydetti:

"Bana göre KDK ile ilgili bir konu daha gündeme gelebilir. Yönetmeliğin 7. ve 30. maddelerine bakıldığında, şikayetin insan haklarına, temel hak ve özgürlüklerine, çocuk haklarına, kadın haklarına, kamuyu ilgilendiren genel konulara yönelik olması halinde çok geniş bir başvuru yetkisi, hatta şikayetçi şikayetinden vazgeçse bile o konunun incelenmeye devam yetkisi var. Bunun yanında, artık konuşmanın zamanı geldi, resen harekete geçme ve inceleme yetkisi de KDK'ye verilebilir. 100'ün üzerinde ülke uygulamasında bu yaygın şekilde var. Şikayetin gelmediği noktada da idarenin düzeltilmesi için ombudsmanın yapacağı büyük katkılar var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:30 Kaynak: AA

Kıbrıs, Politika
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