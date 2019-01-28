Son Dakika Haberleri: Omega 3 İhtiyacını Karşılamada Devrim Yaratacak Besin Kaynağı: Mikroalgler

Omega 3 İhtiyacını Karşılamada Devrim Yaratacak Besin Kaynağı: Mikroalgler

1 saat önce

Mikroalgler artan insan nüfusunun besin ihtiyacını karşılamada devrim yaratacak bir besin kaynağı. Bugüne kadar pek bilinmeyen ve kullanılmayan bu mikroskobik yosunlar özellikle omega 3 yağ asidi açısından oldukça zengin.

Mikroalgler artan insan nüfusunun besin ihtiyacını karşılamada devrim yaratacak bir besin kaynağı. Bugüne kadar pek bilinmeyen ve kullanılmayan bu mikroskobik yosunlar özellikle omega 3 yağ asidi açısından oldukça zengin.…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/01/28/om...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:31 Kaynak: Youtube

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