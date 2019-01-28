Omega 3 İhtiyacını Karşılamada Devrim Yaratacak Besin Kaynağı: Mikroalgler
1 saat önce
Mikroalgler artan insan nüfusunun besin ihtiyacını karşılamada devrim yaratacak bir besin kaynağı. Bugüne kadar pek bilinmeyen ve kullanılmayan bu mikroskobik yosunlar özellikle omega 3 yağ asidi açısından oldukça zengin.
Mikroalgler artan insan nüfusunun besin ihtiyacını karşılamada devrim yaratacak bir besin kaynağı. Bugüne kadar pek bilinmeyen ve kullanılmayan bu mikroskobik yosunlar özellikle omega 3 yağ asidi açısından oldukça zengin.…
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:31 Kaynak: Youtube
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