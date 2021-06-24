Omega 3 Nedir ve Ne İşe Yarar? Omega 3 Faydaları Nelerdir ve Nelerde Bulunur

Omega 3'ler bir grup uzun zincirli yağ asitleridir. Sağlığımız için gerekli olmalarına rağmen bunları kendimiz üretemiyoruz. Aksine, onları yiyeceklerden almalıyız.

Omega 3 Nedir ve Ne İşe Yarar?

İnsan vücudu ihtiyaç duyduğu yağ türlerinin çoğunu diğer yağlardan veya hammaddelerden üretebilmektedir. Omega 3 yağ asitleri için aynı durum geçerli değildir. Bunlar temel yağlardır ve vücut onları sıfırdan üretemez. Ancak yiyeceklerden almalıdır. Omega 3 bakımından zengin yiyecekler arasında balık, bitkisel yağlar, fındık (özellikle ceviz), keten tohumu, keten tohumu yağı ve yapraklı sebzeler bulunur. Omega 3 vücuttaki hücre zarlarının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu zarlardaki hücre reseptörlerinin işlevsel olmasını etkilerler.

Omega 3 Nelerde Bulunur?

Omega 3 yağları, çoklu doymamış yağların önemli bir ailesidir. Üç ana omega 3 vardır. Bunlar;

Eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) esas olarak balıktan gelir, bu nedenle bazen deniz omega-3'leri olarak adlandırılırlar.

Çoğu Batı diyetinde en yaygın omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA), bitkisel yağlarda ve kuruyemişlerde (özellikle cevizlerde), keten tohumlarında ve keten tohumu yağında, yapraklı sebzelerde ve özellikle çimenlerde bazı hayvansal yağlarda bulunur.

Ceviz ve bitki kaynaklarında omega 3'ler ceviz, soya fasulyesi, keten tohumu, karnabahar ve brüksel lahanasında bulunur. Bu yağ asitlerinin daha yüksek seviyeleri balık ve deniz ürünlerinden elde edilebilir. En yüksek dozunda sardalya, ton balığı, somon ve ringa balığı gibi balıklarda bulunur. Ayrıca yılanbalığı, kril ve yosun gibi daha az yaygın olan deniz ürünlerinde de bulunur.

Omega 3 Faydaları Nelerdir?

Omega-3 yağlarının yararlı etkisinin en güçlü kanıtı kalp hastalığı ile ilgilidir. Bu yağlar, kalbin sabit bir vuruşta atmasına yardımcı olur ve tehlikeli veya potansiyel olarak ölümcül düzensiz bir ritme sapmaz. Ayrıca;

Omega 3'ler depresyon ve anksiyeteyle savaşabilir,

Göz sağlığını iyileştirebilir,

Gebelikte ve erken yaşamda beyin sağlığını teşvik edebilir,

Alp hastalığı için risk faktörlerini iyileştirebilir,

Çocuklarda dehb belirtilerini azaltabilir,

Metabolik sendrom belirtilerini azaltabilir,

Enflamasyonla mücadele edebilir,

Otoimmün hastalıklarla savaşabilir,

Ruhsal bozuklukları iyileştirebilir,

Yaşa bağlı zihinsel gerileme ve alzheimer hastalığıyla mücadele edebilir,

Kanseri önlemeye yardımcı olabilir,

Çocuklarda astımı azaltabilir,

Karaciğerinizdeki yağları azaltabilir,

Kemik ve eklem sağlığını iyileştirebilir,

Adet ağrısını azaltabilir,

Yağ asitleri uykuyu iyileştirebilir,

Omega 3 Yağları cildinize iyi gelir.

Ne Kadar Omega 3'e İhtiyacımız Var?

Yetişkin başına günlük 250 mg EPA + DHA alımı, hastalıklara karşı optimum koruma sağlar. Örneğin araştırmalar, bu miktarın koroner kalp hastalığına karşı koruyucu olduğunu göstermiştir. Çocuklar için araştırmalar, optimal beyin gelişimi için günde 150 mg'ın yeterli olduğunu göstermektedir.

Nispeten yakın zamanda artan odaklanma ve bu yağ asitlerinin yararlı özelliklerine dair bilgi birikimiyle, omega 3 takviyelerine olan talep hızla arttı. Bununla birlikte, takviyeler önerilen günlük alım miktarından çok daha fazlasını sağlayabileceğinden, omega 3 alımınızı elde etmenin en uygun yolu olmayabilir. Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, düzenli olarak omega 3 takviyesi alımının, düzenli balık tüketiminin faydalarına kıyasla sınırlı faydalara sahip olduğunu göstermektedir.

Araştırmalar, haftada 4 onsluk iki porsiyon deniz ürünü yemenin kalp hastalığı ve buna bağlı ölüm riskini azaltabileceğini gösteriyor. Birçok sağlık uzmanı, deniz ürünlerinin bu potansiyel olarak hayat kurtarıcı niteliğini omega-3 esansiyel yağ asitlerinin varlığına bağlamaktadır