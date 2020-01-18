Omega Palet'ten doğaya 1800 fidan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Omega Palet'ten doğaya 1800 fidan - Son Dakika

Omega Palet'ten doğaya 1800 fidan

6 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ahşap ambalaj malzemesi ve ahşap palet üretimi alanında faaliyet gösteren Omega Palet Sistemleri, Ege Orman Vakfı ile iş birliği yaparak bin 800 fidan dikti.

Omega Palet'ten doğaya 1800 fidan, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ahşap ambalaj malzemesi ve ahşap palet üretimi alanında faaliyet gösteren Omega Palet Sistemleri, Ege Orman Vakfı ile iş birliği yaparak bin 800 fidan dikti.

Torbalı- Yoğurtçular mevkisinde oluşturulan koruda firma ortakları Ender Aşkar, Mutlu Iğcı, Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Perihan Öztürk ve şirket çalışanlarının katılımı ile fidan dikim töreni düzenlendi. Törende konuşan Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Perihan Öztürk, Torbalı-Yoğurtçular ağaçlandırma sahasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öztürk, doğaya katkılarından dolayı teşekkür ederek Omega Palet şirket ortağı Ender Akşar'a plaket takdim etti.

Ender Aşkar, fidan dikiminde, "Biz de farkındalık yaratmak amacı ile katkı sağlamak istedik. Biliyorsunuz, bu sene ciddi yangınlar geçirdik. Doğaya olan borcumuzu bu şekilde ödüyoruz, sizlerin de katkısı ile bundan sonra da daha büyük projeler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.


Ege Orman Vakfı, Torbalı, İzmir, Omega, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede (2)
Buca Belediyesporlu Ömer Türker, Fenerbahçe'ye transfer oldu Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 16:25:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Omega Palet'ten doğaya 1800 fidan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]