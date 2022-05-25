OMEK Resim Atölyesinden yıl sonu sergisi

Hasan Polatkan Kültür Merkezi fuaye alanında yıl sonu sergisi açan kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları tabloları sergiliyor. Gerçekleştirilen sergi açılışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, atölye katılımcıları ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

Sergi açılışında konuşan Başkan Kurt, uzun bir çalışma sürecinin sonunda ortaya çıkan eserlerin sergilendiğini kaydetti. Sanatın her türüne sonuna kadar destek olduklarını belirten Başkan Kurt, "Sanatçıları yüceltmek istiyoruz. Pek çok kişiye emekli olduktan sonra OMEK'in resim atölyesine gidin, resim yapmayı öğrenirsiniz diye tavsiye veriyorum. Başarınızın büyüyerek gelişmesini diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt ve beraberindekiler, sergi alanını gezdi. Resimleri tek tek inceleyen Başkan Kurt, eser sahiplerinden tablolar hakkında bilgi aldı. Sergide yer alan resimleri oldukça beğenen Başkan Kurt, katılımcılara teşekkür etti. 11 resim atölyesi kursiyerinin katıldığı resim sergisinde, 30 yağlı boya, 13 de kara karakalem tablo bulunuyor. OMEK Karma Resim Sergisi, 27 Mayıs Cuma gününe kadar açık olacak.