OMEK Resim Atölyesinden yıl sonu sergisi - Son Dakika
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OMEK Resim Atölyesinden yıl sonu sergisi

25.05.2022 17:03
OMEK Resim Atölyesinden yıl sonu sergisi

Kısa adı OMEK olan, Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kurslarında yer alan Resim Atölyesi kursiyerleri, bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları OMEK Karma Resim Sergisi ile beğeniye sundu.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi fuaye alanında yıl sonu sergisi açan kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları tabloları sergiliyor. Gerçekleştirilen sergi açılışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, atölye katılımcıları ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

Sergi açılışında konuşan Başkan Kurt, uzun bir çalışma sürecinin sonunda ortaya çıkan eserlerin sergilendiğini kaydetti. Sanatın her türüne sonuna kadar destek olduklarını belirten Başkan Kurt, "Sanatçıları yüceltmek istiyoruz. Pek çok kişiye emekli olduktan sonra OMEK'in resim atölyesine gidin, resim yapmayı öğrenirsiniz diye tavsiye veriyorum. Başarınızın büyüyerek gelişmesini diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt ve beraberindekiler, sergi alanını gezdi. Resimleri tek tek inceleyen Başkan Kurt, eser sahiplerinden tablolar hakkında bilgi aldı. Sergide yer alan resimleri oldukça beğenen Başkan Kurt, katılımcılara teşekkür etti. 11 resim atölyesi kursiyerinin katıldığı resim sergisinde, 30 yağlı boya, 13 de kara karakalem tablo bulunuyor. OMEK Karma Resim Sergisi, 27 Mayıs Cuma gününe kadar açık olacak.

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Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel OMEK Resim Atölyesinden yıl sonu sergisi - Son Dakika

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