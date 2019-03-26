Son Dakika Haberleri: Ömer Ali Şahiner Yine Sakatlandı

Ömer Ali Şahiner Yine Sakatlandı

9 dakika önce

Atiker Konyaspor Kulübü, arka üst adalesinde 2. derecede yırtık tespit edilen Ömer Ali Şahiner'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Ömer Ali Şahiner Yine Sakatlandı, System.String[]
Atiker Konyaspor Kulübü, arka üst adalesinde 2. derecede yırtık tespit edilen Ömer Ali Şahiner'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Ömer Ali Şahiner, Yeni Malatyaspor maçında da sakatlanmış ve 2 hafta forma giyememişti.

Atiker Konyaspor'un 23 Mart Cumartesi günü Eskişehirspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Ömer Ali Şahiner'in maç sonrasında çekilen MR'ında arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit edildi. 1 ay önce de aynı sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağı açıklandı. Şahiner, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 10 Şubat'ta oynanan Yeni Malatyaspor maçında da sakatlanan Ömer Ali Şahiner, Fenerbahçe ve Kayserispor ile oynanan maçlarda forma giyememişti. Göztepe, Beşiktaş ve Rizespor'a karşı oynayan Ömer Ali, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:50 Kaynak: İHA

Spor
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