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Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü

14 dakika önce

Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda milli takımın 3. madalyasını 3 bin metre engellide Ömer Amaçtan kazandı.

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Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda milli takımın 3. madalyasını 3 bin metre engellide Ömer Amaçtan kazandı.

Şampiyonanın 3. gününde yapılan 3 bin metre engelli finalinde Ömer Amaçtan uzun süre önde götürdüğü yarışı 8.17.51'lik en iyi derecesini koşarak 3. sırada bitirdi.

Yarışı 8.16.07 derece ile bitiren Alman Elias Schremi, altın madalyanın sahibi oldu. - STOCKHOLM
Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:11 Kaynak: İHA
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