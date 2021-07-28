Ömer Bayram'a önce tepki sonra destek - Son Dakika

Galatasaray- PSV maçında sarı-kırmızılı futbolcu Ömer Bayram'a oyundan çıkarken bir kısım taraftarlar tepki gösterirken, bir kısım taraftarlar da lehinde tezahüratlarda bulundu. Teknik Direktör Fatih Terim de oyuncusuna çıktıktan sonra sarılarak destek verdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda mücadelenin 75. dakikasında Ömer Bayram oyundan çıkarken taraftarlarından bir bölümünden tepki gördü. Bir bölüm taraftarlar ise Ömer'e lehinde tezahüratlarda bulundu. Teknik Direktör Fatih Terim de 30 yaşındaki futbolcusunun kenara gelmesinden sonra oyuncusuna sarılarak destek verdi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)