Son Dakika Haberleri: Ömer Bayram: "Bunu yapmamalıydık..."
Son Dakika Spor Ömer Bayram: 'Bunu yapmamalıydık...' - Son Dakika Spor

Ömer Bayram: "Bunu yapmamalıydık..."

6 saat önce

Maçın son bölümlerinde oyundan çıkan Ömer Bayram, 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram:

Maçın son bölümlerinde oyundan çıkan Ömer Bayram, 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.


Ömer, "Maça istediğimiz gibi başlamıştık. Hırslı başladık ve gözümüzün içindeki ateşi sahaya yansıtmayı başardık. Yine de sonuca bakarsak elimize hiçbir şey geçmedi. Daha fazlasını hak etmiştik... Hem kendimiz, hem taraftarımız için..." sözlerini kullandı.


Konuşmasına devam eden Ömer Bayram, "Son dakikalarda skoru korumak için geriye çekildik. Bunu yapmamalıydık. Her şeye rağmen bu skoru hak etmedik. Çok üzgünüz..." dedi.

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Ömer Bayram, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:23 
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