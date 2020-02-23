Ömer Bayram'dan 9 asist - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömer Bayram'dan 9 asist - Son Dakika

Ömer Bayram'dan 9 asist

20 dakika önce

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram, Fenerbahçe maçında Ryan Donk'un golünde yaptığı asist ile ligde 9 asistine ulaştı.

Ömer Bayram'dan 9 asist, System.String[]

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram, Fenerbahçe maçında Ryan Donk'un golünde yaptığı asist ile ligde 9 asistine ulaştı.

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla 11'in değişilmez isimlerinden olan Ömer Bayram hücuma katkısı Fenerbahçe derbisinde de sürdü. Ryan Donk'un beraberlik golünde serbest vuruşu kullanan Ömer, bu sezon ligde 9. Asistini yapmış oldu.

28 yaşındaki futbolcu, ligde 9, Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 10 asist yaptı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray, Ömer Bayram, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
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