Ömer Bayram'dan corona virüsü açıklaması:

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Ömer Bayram, Hollanda basınına konuştu.



"YARDIM ETMEK GÖREVİM"



Karantina günlerini anlatan Ömer, "İki tıkla telefondan istediğimi sipariş edebiliyorum, birçok kişi bunu yapamıyor. Biz futbolcular ne kadar şanslı olduğumuzu asla unutmamalıyız. ya işiniz yoksa, kira ve yemekleri karşılayamıyorsanız? Benim durumumda, zorlanan insanlar için bir şeyler yapmak istiyorum ve yapıyorum. Yardım etmenin görevim olduğunu düşünüyorum" dedi.



"AİLEMDE BİR KİŞİDE VAR"



Ailesinde bir kişide corona virüsü tespit edildiğini açıklayan Ömer Bayram, "Şu an futbol ikinci planda. Önemli olan sağlığımız. Ailemde bir kişide corona virüsü var. Bir oyuncunun ne sıklıkla Avrupa Şampiyonası'na gitme şansı var? Gerçek şu ki durum şu anda umutsuz" ifadelerini kullandı.



