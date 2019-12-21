Ömer Bayram: "Fatih Terim beni ödüllendiriyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ömer Bayram: 'Fatih Terim beni ödüllendiriyor' - Son Dakika Spor

Ömer Bayram: "Fatih Terim beni ödüllendiriyor"

6 saat önce

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray'da Ömer bayram, karşılaşma sonrasında konuştu.

Ömer Bayram:

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray'da Ömer bayram, karşılaşma sonrasında konuştu.


"GOLÜ BULAMADIK"


Fırsatları değerlendiremediklerini vurgulayan Ömer Bayram, "Çok pozisyona girdik ama golü bulamadık. Gol yedikten sonra tekrar direnç göstermek için çabaladık ama olmadı." şeklinde konuştu.


"HOCA BENİ ÖDÜLLENDİRİYOR"


Ömer Bayram sözlerini "Elimden geleni yapıyorum, hocam da beni ödüllendiriyor diye düşünüyorum." ifadeleriyle sürdürdü.


"6 PUAN ALMAK İSTİYORDUK"


Tecrübeli futbolcu son olarak "Devre arasına 6 puanla girmek istiyorduk ama olmadı. Şimdi haftaya Antalyaspor ile oynayacağımız maçı kazanmak için çalışmalara başlayacağız." dedi.


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Galatasaray, Ömer Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:01 
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