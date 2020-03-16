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Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi!
6 saat önce
Galatasaray, Beşiktaş maçında düşen Ömer Bayram'ın sağ elinde kırık meydana geldiğini ve oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.
Galatasaray, Beşiktaş maçında düşen Ömer Bayram'ın sağ elinde kırık meydana geldiğini ve oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır.
Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:15
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