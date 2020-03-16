Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi! - Son Dakika Spor

Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi!

6 saat önce

Galatasaray, Beşiktaş maçında düşen Ömer Bayram'ın sağ elinde kırık meydana geldiğini ve oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.

Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi!, System.String[]

Galatasaray, Beşiktaş maçında düşen Ömer Bayram'ın sağ elinde kırık meydana geldiğini ve oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.


Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:


Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır.


Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir.


Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır.

Galatasaray, Ömer Bayram, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:15 
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