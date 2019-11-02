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Ömer Bayram patlaması

7 saat önce

Sarı kırmızılı takımın ilk 11'inde yer alan Ömer Bayram, Çaykur Rizespor maçında oynadığı ile taraftarlarından alkış topladı.

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Sarı kırmızılı takımın ilk 11'inde yer alan Ömer Bayram, Çaykur Rizespor maçında oynadığı ile taraftarlarından alkış topladı. Maç sonu 3'lü çektiren başarılı futbolcu, 3 alanda takımın en iyisi oldu.


Fatih Terim, Ömer Bayram'ı Çaykur Rizespor maçında da orta sahada oynattı. 90 dakika sahada kalan Ömer Bayram, birçok kez topla buluşurken %83 pas isabetine imza attı. 28 yaşındaki futbolcu aynı zamanda 1 şut pası kaydetti.


3 ALANDA TAKIMIN EN İYİSİ OLDU


Ömer Bayram, Çaykur Rizespor maçında rakipleriyle girdiği 14 ikili mücadelenin 10'undan galip ayrıldı ve takımın en iyisi oldu.


Rizesporlu futbolculardan 3 kez top kapmasının yanı sıra 5 çalım denemesinin 4'ünde başarı sağlayan Ömer Bayram, toplamda 3 ayrı istatistikte takımın en iyisi ünvanını kazandı.


FATİH TERİM: "ONU SOL BEKTE OYNATMAK İSTEMİYORUM"


Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda "Ömer Bayram'ı hiç sol bekte oynatmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ömer Bayram, Çaykur Rizespor maçında gösterdiği orta saha performansıyla Fatih Terim'in güvenini boşa çıkarmadı. Galatasaray taraftarları maç sonu Andone ve Ömer Bayram'ın 3'lüsüyle galibiyeti kutladı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:56 
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