Son Dakika Haberleri: Ömer Caf Koşusu'nu Kırmızıkaya Kazandı

Ömer Caf Koşusu'nu Kırmızıkaya Kazandı

57 dakika önce

Adana'da Yeşiloba Hipodromunda 8 atın katıldığı Ömer Caf Kupalı Koşusu'nu jokey Etem Kaya'nın bindiği Kırmızıkaya kazandı.

Ömer Caf Koşusu'nu Kırmızıkaya Kazandı, System.String[]
Adana'da Yeşiloba Hipodromunda 8 atın katıldığı Ömer Caf Kupalı Koşusu'nu jokey Etem Kaya'nın bindiği Kırmızıkaya kazandı.

Kum pistte 1400 metre koşulan yarış sonunda düzenlenen ödül törenine merhumun kızı Ayşe Caf Balyemez, torunu Tuğba Balyemez ve Nazlı Bostancı ile konuklar katıldı.

Yeşiloba Hipodrom Müdürü Boral Güralp'e merhum Ömer Caf'ın torunu Tuğba Balyemez teşekkür plaketi takdim etti.

Ömer Caf kimdir?

1925 yılında Adana'da doğan Ömer Caf, özellikle Arap atları konusundaki bilgi ve tecrübesiyle uzun yıllar Satvet, Canberk, Ünal, Ertuğrul gibi şampiyon safkanları yetiştirdi. Hatay Koşusu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kupası, Cumhuriyet Kupası gibi bir çok önemli kupayı kazanma başarısı gösteren Ömer Caf 1976 yılında vefat etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:02 Kaynak: İHA

Spor
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