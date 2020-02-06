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Ömer Çelik: "3-4-5 Nisan tarihinde Kızılcahamam Kampı yapmaya karar verdik"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:18 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını açıkladı.
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