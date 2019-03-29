Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik: "Ab'nin Değerlerini Ayakta Tutma Konusunda Sıkıntısı Var. AB Türkiye'yi Tam Üyeliğe...

Ömer Çelik: "Ab'nin Değerlerini Ayakta Tutma Konusunda Sıkıntısı Var. AB Türkiye'yi Tam Üyeliğe...

41 dakika önce

Ömer Çelik: "AB'nin değerlerini ayakta tutma konusunda sıkıntısı var. AB Türkiye'yi tam üyeliğe almış olsaydı bu problemlerin hiçbirini yaşamayacaktı"

Ömer Çelik:
Ömer Çelik: "AB'nin değerlerini ayakta tutma konusunda sıkıntısı var. AB Türkiye'yi tam üyeliğe almış olsaydı bu problemlerin hiçbirini yaşamayacaktı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa Birliği, Ömer Çelik, Güncel
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