Ömer Çelik: "Ab'nin Değerlerini Ayakta Tutma Konusunda Sıkıntısı Var. AB Türkiye'yi Tam Üyeliğe...
41 dakika önce
Ömer Çelik: "AB'nin değerlerini ayakta tutma konusunda sıkıntısı var. AB Türkiye'yi tam üyeliğe almış olsaydı bu problemlerin hiçbirini yaşamayacaktı"
Ömer Çelik: "AB'nin değerlerini ayakta tutma konusunda sıkıntısı var. AB Türkiye'yi tam üyeliğe almış olsaydı bu problemlerin hiçbirini yaşamayacaktı"
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA
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