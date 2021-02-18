Ömer Çelik: "(ABD'den) Türk demokrasisine, yargısına mutlak saygı, terörle mücadele konusunda katıksız destek bekliyoruz." - Son Dakika

Ömer Çelik: "(ABD'den) Türk demokrasisine, yargısına mutlak saygı, terörle mücadele konusunda katıksız destek bekliyoruz."
18.02.2021 18:25
Ömer Çelik: "(ABD'den) Türk demokrasisine, yargısına mutlak saygı, terörle mücadele konusunda katıksız destek bekliyoruz.
Ömer Çelik: "(ABD'den) Türk demokrasisine, yargısına mutlak saygı, terörle mücadele konusunda katıksız destek bekliyoruz."
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