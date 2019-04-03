Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik Basın Toplantısı Düzenledi

Ömer Çelik Basın Toplantısı Düzenledi

14 dakika önce

Ömer Çelik basın toplantısı düzenlediANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

Ömer Çelik Basın Toplantısı Düzenledi, System.String[]
Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:14 Kaynak: İHA

AK Parti, Ömer Çelik, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu Ankarada'ki Gar Patlamasında Kızını Kaybeden Hatice Çevik, HDP'den Başkan Seçildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 00:28:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik Basın Toplantısı Düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]