Ömer Çelik Basın Toplantısı Düzenledi
14 dakika önce
Ömer Çelik basın toplantısı düzenlediANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.
Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:14 Kaynak: İHA
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