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Ömer Çelik: "(Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri...
6 saat önce
Ömer Çelik: "(Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:08 Kaynak: AA
Ömer Çelik: "( Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor."
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