Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik: "(Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri...
Son Dakika Güncel Ömer Çelik: '(Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri... - Son Dakika

Ömer Çelik: "(Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri...

6 saat önce

Ömer Çelik: "(Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor.

Ömer Çelik:

Ömer Çelik: "( Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor."

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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