Ömer Çelik: "Bu açık şekilde darbe, vesayet, askeri müdahale çağrısıdır. Bu bir suçtur, utanılması gereken yaklaşımdır." - Son Dakika

Ömer Çelik: "Bu açık şekilde darbe, vesayet, askeri müdahale çağrısıdır. Bu bir suçtur, utanılması gereken yaklaşımdır."

- "Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türkünün davasına sahip çıkmayı sürdürdü"

-" Elazığ'da deprem söz konusu iken ana muhalefet lideri Kızılay çadırına girdiği halde 'Kızılay çadırı görmedim' diye tavır ortaya koydu. Covid sürecinde destek olmak yerine spekülasyonu artıran bir yaklaşım gerçekleştirdiler. Öğretmenlere hakaret ettiklerine, yargı mensuplarına, çiftçilere hakaret ettiklerine şahit olduk."

-"Bu iktidarı seçimli ya da seçimsiz götüreceği şeklinde bu yıl da bu kadar zaman geçirilmişken Türkiye bu kadar acılar yaşamışken ortaya konulan tavırdır. İktidarı seçimsiz nasıl götüreceksiniz? Bu açık şekilde darbe, vesayet, askeri müdahale çağrısıdır. Bu bir suçtur, utanılması gereken yaklaşımdır."

-"Bunlar acaba kazara yapılan şeyler mi diye düşündüğünüzde öyle olmadığını görüyorsunuz. Demokrasiyi vitrin süsü haline getirerek arkadaki vesayet sisteminin en uygun zamanda nasıl fışkırdığını görüyoruz"

-"Aşı olanın hemen maskesini çıkarması, tedbirlerden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz. Burada spekülasyonlardan uzak durup Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre sürecin takip edilmesinde fayda vardır. "