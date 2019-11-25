Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik: Bu meselede biz yokuz, Cumhurbaşkanımız yok (1)
Son Dakika Güncel Ömer Çelik: Bu meselede biz yokuz, Cumhurbaşkanımız yok (1) - Son Dakika

Ömer Çelik: Bu meselede biz yokuz, Cumhurbaşkanımız yok (1)

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beştepe'ye giden CHP'li iddialarına ilişkin İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik: Bu meselede biz yokuz, Cumhurbaşkanımız yok (1), System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beştepe'ye giden CHP'li iddialarına ilişkin İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "Rakiplerini yok etmek üzere ürkütücü bir senaryo, tehlikeli bir senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızın makamını ve ismini işin içine karıştırarak bir hedefe ulaşmaya çalıştıkları görülüyor. Bu meselede biz yokuz, Cumhurbaşkanımız yok" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Bu haberi yapanlar haberin arkasından çekilip CHP genel merkezini haberin kaynağı olarak gösterdiler. Bu haberle birlikte hedef alınan bir CHP'li vardı, o siyasetçi de bu haberin doğrudan doğruya CHP genel merkezi tarafından üretildiğini gösteriyor. Bunun hiçbir yerinde cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanımız en güçlü şekilde kendi sözünün doğruluğunu gösterecek en büyük ifadeyi kurdu. Zaten siyasi ahlak sözünün doğruluğuna güvenmek demek, bu demek. Biz sahip olduğumuz her makamdan vazgeçebiliriz. Cumhurbaşkanlığını işin içine katma devam ediyor. Sürekli bu komplo AK Parti tarafından kurulmuştur, diyorlar. Tamamen adrese teslim, CHP'de parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız. Eğer Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, siyasetin ahlakını düşünmesek, vatandaşlarımızın siyasetten beklentilerini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. Sakillik içinde, siyasi senaryo içinde ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup. Nitelikli siyaset üretsinler siyasi akım kullansınlar. Sürekli argo sözlüğünü açıp oradan bazı kelimeler üretmeye başlıyorlar. Siyaset için üzücü ve ürkütücü gelişmeler. Bu meselede biz yokuz, Cumhurbaşkanımız yok. CHP kendi kendini imha eden bir parti. Biz siyasetin onurunu düşündüğümüz için cevap veriyoruz."


- İstanbul
Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, İstanbul, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:24 Kaynak: DHA
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