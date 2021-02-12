Ömer Çelik: "Bu ülke, Suriye'nin sınırında ülkemize komşu yapılmak istenen terör devletini paramparça etti" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın size en büyük hediyesi yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Yeni anayasa yapıldığı zaman bu Türkiye'nin gençler tarafından yönetilen bir Türkiye'nin önü açık bir Türkiye'nin hiç kimse tarafından önü kesilemeyecek bir Türkiye'nin nüfus cüzdanı olacaktır"

"Biz mücadelemize yeni başlıyoruz. Cumhurbaşkanımız 2023'ten bahsederken 2024'ten bahsederken yaşadığı heyecanı görüyorsunuz. Yaşadığı, gösterdiği azmi görüyorsunuz. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman size Türkiye için yeni bir anayasa da hediye edilmiş olacak"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın size en büyük hediyesi yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Yeni anayasa yapıldığı zaman bu Türkiye'nin gençler tarafından yönetilen bir Türkiye'nin önü açık bir Türkiye'nin hiç kimse tarafından önü kesilemeyecek bir Türkiye'nin nüfus cüzdanı olacaktır." dedi.

Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Adana Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, gönül dostlarıyla yol yürümeye başladığında 25 yaşında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin kapkaranlık günlerden geçtiği dönemlerde, ışığın olmadığı dönemlerde, belediye başkanıyken önünün kesildiği dönemlerde yol yürümeye devam ettiğini ifade eden Çelik, bundan sonra da yol yürümeye devam edeceklerini ve herzaman yanında olacaklarını kaydetti.

AK Parti'nin bütün kademelerinin gençlik kollarından geldiğini belirten Çelik, "Bizim için ne kadar büyük bir bereket, ne kadar büyük bir onur ve Adana için ne kadar büyük bir başarı. Gençlik kollarımıza partimizi teslim ediyoruz. Siz, çok şanslısınız.

Böylesine büyük bir siyaset okulunda böylesine bereketli bir siyaset ocağında böylesine güçlü bir yürüyüşün membaında siyaset üstadı, ülkemizin Cumhurbaşkanı liderimizle yürüyorsunuz. Hepimizin tek amacı sizlerin yarın bir gün bu kürsülerde bizim yerlerimizde bu konuşmaları yapmanız. O zaman biz siz bu konuşmaları yaptığınızda yaşlı ve emekli olmuş insanlar olarak bu sıralarda oturup sizleri dinlediğimizde sizlerle gurur duyacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanını peşinden bir an olsun ayrılmadıklarını dile getiren Çelik, şöyle devam etti

"Partilerimize kapatma davası açtıklarında Cumhurbaşkanımızı yasaklamaya çalıştıklarında, Cumhurbaşkanımıza bilinen ve bilinmeyen suikastlar düzenlediklerinde ülkemizi tekrar karanlığı sokmak istediklerinde Mavi Marmara'da bize saldırdıklarında dünyanın her tarafında üzerimize geldiklerinde Adana'da Adanalı gençlik Taş Köprü'den geçerken, Yüreğir'den geçerken Seyhan'dan geçerken, Çukurova'dan geçerken Cumhurbaşkanımızla bu yolu yürüdü ve Cumhurbaşkanımızın peşinden bir an olsun ayrılmadı. Biz Seyhan ile Ceyhan'ın suladığı bereketli ovaların çocuklarıyız. Biz, Çukurova'nın bereketinin çocuklarıyız. Biz, toprak nedir, hava nedir biliriz. Biz, suyun ne kadar aziz olduğunu biliriz. Bunları bildiğimiz için vefa nedir biliriz, sadakat nedir biliriz, adalet nedir biliriz, biz Adana'lıyız Recep Tayyip Erdoğan'ı biliriz."

Birlik ve beraberlik ve dayanışma sayesinde sınırda kurulmak istenen terör devletine izin verilmediğini aktaran Çelik, "Siz bu salonları doldurduğunuz için bu birliği, dayanışmayı gösterdiğiniz için bu ülke Suriye'nin sınırında ülkemize komşu yapılmak istenen terör devletini paramparça etti. Onlar oraya onlarca ülkeyle tahkimat kurarken bizim Cumhurbaşkanımız tek bir söz söyledi, 'Bir gece ansınız gelebiliriz' dedi. Sayın Cumhurbaşkanım Adana gençliği burada onlar da bir gece ansızın gelebilir." dedi.

Çelik, bu partide Cumhurbaşkanı ile 27 senedir yol yürüyenlerin de 27 gündür yol yürüyenlerin de aynı sadakatle bu yolu yürümeye devam edeceğini söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları'nın ruhu ve yaşı en genç üyesinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin karanlık günlerinden ışığa doğru yürürken Cumhurbaşkanımız vardı. Bütün herkes karşısındaydı, dünya karşımızdaydı. Umut zamanıydı, umutsuzluk zamanıydı. Hem kış hem yaz bir aradaydı. Ama şunu biliyorduk, aynı sizin gibi bu yolu yürüsek birbirimizle kol kola girersek, birbirimizden asla ayrılmazsak birbirimize kardeş olursak sadakatle yürürsek inandığımız yolda yürürsek aynı sizin yaptığınızı yaparsak Türkiye aydınlık günlere çıkar biliyorduk. Ben en zor zamanlarda bile hafızamda ne kalmış diye yokladığımda şunu görüyorum. Zaman zaman bazı arkadaşlarımız geliyor umutsuzluğa düşmüşler, yorulmuşlar, kırılmışlar, kırgınlık duyuyorlar. En zor zamanlarda bizim asla umutsuzluğumuz yoktu, asla kimseye kırılmıyorduk, asla yorulmuyorduk. Çünkü önemli olan bu yolu yürümektir diyorduk."

"Biz mücadelemize yeni başlıyoruz"

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin önünü açan birçok çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, "Bakın Cumhurbaşkanımız sizlere gençlerin önünü açan, sizi sadece partilerde direklere bayrak asan gençler olmaktan çıkarıp siyasetin öznesi haline getiren il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanı, milletvekili yapan büyük bir devrim gerçekleştirdi. Türkiye artık gençler tarafından yönetiliyor. Bütün bunlar yapılırken size spor tesisleri, sanat alanları daha iyi eğitim imkanları hediye etti. Şimdi en büyük hediyesi nedir biliyor musunuz, bizim gelecek nesillere olan borcumuz, Türkiye'ye yeni bir anayasa yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın size en büyük hediyesi yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Yeni anayasa yapıldığı zaman bu Türkiye'nin gençler tarafından yönetilen bir Türkiye'nin önü açık bir Türkiye'nin hiç kimse tarafından önü kesilemeyecek bir Türkiye'nin nüfus cüzdanı olacaktır. Biz mücadelemize yeni başlıyoruz. Cumhurbaşkanımız 2023'ten bahsederken 2024'ten bahsederken yaşadığı heyecanı görüyorsunuz. Yaşadığı, gösterdiği azmi görüyorsunuz. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman size Türkiye için yeni bir anayasa da hediye edilmiş olacak."

Cumhurbaşkanına saldıranlara değinen Çelik, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımıza saldıranlar ne söylüyorlar, 'Erdoğan'a karşıyız, çünkü Kıbrıs'tan Türk askerinin çıkmasını istiyoruz, Erdoğan'a karşıyız, Libya'dan Türk askerinin çıkmasını istiyoruz, Erdoğan'a karşıyız, Suriye'den askerin çıkmasını istiyoruz, Erdoğan'a karşıyız diyorlar. Karabağ'daki verdiği desteği çeksin.' Peki biz, AK Gençlik niçin Cumhurbaşkanımızın yanındayız çünkü onlar topu gelse de hepsi gelse de Kıbrıs'tan Türk askeri çıksın dediğinde Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Mehmetçik Kıbrıs'tan çıkmayacak, çıkmayacak, çıkmayacak' Onlar, Cumhurbaşkanımıza karşı 'Karabağ'da destek verme, Azerbaycan'daki Ermeni işgali sürsün' diyorlar. Biz buradayız, AK Gençlik olarak Cumhurbaşkanımıza diyoruz ki 'Sayın Cumhurbaşkanım, bu yedi düvel sizin üstünüze gelirken siz bedeli ne olursa olsun, sonucu ne olursa olsun Azeri Türklerine destek vereceğim de diyorsunuz, AK Gençlik arkanızdadır, AK Gençlik sizinle beraberdir. Onlar Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' diyorlar.

Cumhurbaşkanımız milletin Cumhurbaşkanı diyenler burada mı? Dünyada ve Türkiye'de Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacak milyonlarca genç var. Ama şunu biliyoruz hiç kimse kalmasa bile Adana AK Gençlik Cumhurbaşkanımızla yürümeye devam edecek."

Çelik, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde ailesiyle gerçekleştirdiği Somali ziyaretini anlattı.

Yardım kuruluşlarının bile gitmeye korktuğu Somali'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyaretle bu ülkenin kaderinin değiştiğini anlatan Çelik, gençlerin böylesine siyasi bir mücadelenin varisi olduğunu kaydetti.