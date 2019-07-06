ÖMER ÇELİK BUNUN BİR RÖNTGENİ, MR'I ÇEKİLECEK 2
1 saat önce
(aktüel görüntülerle) ÖMER ÇELİK (Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) BUNUN BİR RÖNTGENİ, MR'I ÇEKİLECEK 2(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:57 Kaynak: DHA
(aktüel görüntülerle) ÖMER ÇELİK (Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) BUNUN BİR RÖNTGENİ, MR'I ÇEKİLECEK 2
(Tür: İstanbul
)
Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır
AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Başkanlık sisteminde revizyon" iddiasına yanıt
MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi