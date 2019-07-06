Son Dakika Haberleri: ÖMER ÇELİK BUNUN BİR RÖNTGENİ, MR'I ÇEKİLECEK 2
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ÖMER ÇELİK BUNUN BİR RÖNTGENİ, MR'I ÇEKİLECEK 2

1 saat önce

(aktüel görüntülerle) ÖMER ÇELİK (Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) BUNUN BİR RÖNTGENİ, MR'I ÇEKİLECEK 2(Tür: İstanbul)

(aktüel görüntülerle) ÖMER ÇELİK (Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) BUNUN BİR RÖNTGENİ, MR'I ÇEKİLECEK 2
(Tür: İstanbul)
ÖMER ÇELİK BUNUN BİR RÖNTGENİ, MR'I ÇEKİLECEK 2
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:57 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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