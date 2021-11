AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Çerkezlerin Türkiye'de asimile edildikleri" iddiasına yanıt Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkez kardeşlerimizden her zaman 'Biz Çerkeziz, bizden hain çıkmaz' cevabını almıştır ve alacaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Alman DW kanalının "Çerkezlerin Türkiye'de asimile edildikleri" iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Çerkez kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları 'Türkiye aleyhine iddialar' olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız' diyen Çerkez kardeşlerimiz her türlü fitneye karşı her zaman en güçlü duruşu ortaya koyuyorlar. Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkez kardeşlerimizden her zaman 'Biz Çerkeziz, bizden hain çıkmaz' cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkez kardeşlerimiz var olsun. Birliğimiz ebedi olsun."