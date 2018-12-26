Ömer Çelik
: "Cumartesi günü öncelikli olarak İstanbul
Büyükşehir Belediye başkanımız açıklanacak"
-"Cumartesi günü öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız açıklanacak. İlçelerin açıklanması da düşünülüyor. Yetişirse bir iki ilçe de açıklanacak"
-"Birtakım farklılıklar olmakla birlikte, kendi dinamizmini üreten, bu seçimin şartlarına yönelik olarak bir çalışma takvimi açıklayacağız"
-" Türkiye
'den bir heyet cumartesi günü Moskova
'ya gidecek. Rusya
tarafında mutabakata varıldı"
-" ABD
'nin Suriye
'den çekilmesiyle yeni bir tablo ortaya çıkıyor. İran
, Rusya ile bu yoğun diplomasi devam edecek. Astana
sürecinin ortakları ve Cenevre
sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşacaktır"
-"Heyet oradaki muhataplarıyla görüştükten sonra dönüşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz edecekler. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin
bir araya gelecek"
-"AK Parti, Aydın
ve Muğla
'da aday çıkacak, Osmaniye
'de aday çıkarmayacak"
-"(Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye bildirdi, tebrik ve teşekkürlerini illeti"
-"FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusunda AK Parti ile MHP
arasında yüzde 100 bir görüş birliği söz konusudur"
-"Mücadelemize en büyük destek MHP'den"
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu
toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.