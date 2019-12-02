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Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti View on euronews.
Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:21
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan kongre sinyali Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti