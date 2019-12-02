Son Dakika Haberleri: Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti
Son Dakika Dünya Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti - Son Dakika Dünya

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti View on euronews.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti View on euronews

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:21 
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Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine
Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan kongre sinyali Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti

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