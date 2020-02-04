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Ömer Çelik: "Devletimizin vatandaşlarımıza sahip çıkma kapasitesi bir kez daha görülmüş oldu"
6 saat önce
AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye gelişi AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:17 Kaynak: AA
AK Parti Genel Merkezi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye gelişi
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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