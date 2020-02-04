Ömer Çelik: "Devletimizin vatandaşlarımıza sahip çıkma kapasitesi bir kez daha görülmüş oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömer Çelik: 'Devletimizin vatandaşlarımıza sahip çıkma kapasitesi bir kez daha görülmüş oldu' - Son Dakika

Ömer Çelik: "Devletimizin vatandaşlarımıza sahip çıkma kapasitesi bir kez daha görülmüş oldu"

6 saat önce

AK Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye gelişi AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye gelişi

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Ömer Çelik: Devletimizin vatandaşlarımıza sahip çıkma kapasitesi bir kez daha görülmüş oldu

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:17 Kaynak: AA
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